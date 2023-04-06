Путин обвинил ВСУ в убийстве 14 сдавшихся в плен украинских военных

Пленных охраняли российские солдаты, чтобы вывести из зоны боевых действий. Однако украинские силы нанесли по группе артиллерийский удар, из-за которого погибли и украинские военные, заявил президент

Владимир Путин и Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли и убили 14 украинских военных, которые 5 апреля сдались в плен. Об этом глава государства рассказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Трансляцию встречи президента с главами новых регионов вел РБК.

«Мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко, — не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера, доложили, что на одном из участков соприкосновения 14 военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили с ними несколько человек — даже не охраняли, а чтобы потом с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали», — сказал Путин.

Он заявил, что ВСУ действуют с жестокостью, и поэтому российские военные должны предпринять действия, чтобы исключить возможность попадания под удары украинцев. «Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Поэтому наша задача — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — добавил президент.

Ранее власти Запорожской области заявили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские военные делают это, чтобы изучить территорию перед подготовкой к наступлению. 2 апреля по Мелитополю был нанесен удар из РСЗО HIMARS, российская ПВО сбила шесть снарядов.

5 апреля российская система ПВО отразила удар по Харцызску в ДНР, прозвучало шесть взрывов, сообщила мэр города Виктория Жукова.

Российские военные наносят удары по украинским силам. В частности, 6 апреля артиллерия сорвала три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Также были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.