В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ к селу на пути к Херсону

Фото: Константин Либеров / AP

Украинские силы стягивают к селу Киселевка, которое находится на автодороге между Николаевом и Херсоном, поскольку целью Киева является взятие под контроль последнего, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, он каждый день ездит в Киселевку, которую украинская сторона «каждый день захватывает в интернете».

«Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник, как пишут, ни в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в районе Киселевки. Это просто на самом деле не соответствует действительности», — сказал он.

Стремоусов двумя днями ранее говорил, что Киселевка находится под контролем «союзных сил», и сообщения о ее занятии украинскими войсками не соответствуют действительности. Он также указывал, что Херсон является важной целью для украинцев, поскольку это единственный областной центр, который перешел под контроль российских военных. Однако, по мнению Стремоусова, ВСУ не готовы проводить такие операции на этом участке линии соприкосновения.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Херсонская область перешла под полный контроль российских войск в середине марта. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация. Украинская прокуратура объявила им подозрение в госизмене.

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С конца августа Минобороны несколько раз сообщало о попытке наступления ВСУ на Херсонском направлении, однако называло их неудачными.