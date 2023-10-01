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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Смоленск

Губернатор Анохин: три дрона подавлены силами ПВО и РЭБ в Смоленске
Сюжет
Военная операция на Украине
Силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города были подавлены три украинских дрона, сообщил Василий Анохин. Минобороны заявило об уничтожении трех дронов над Смоленской областью

В Заднепровском районе Смоленска подавлены три украинских дрона, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал он.

По данным Минобороны, попытка атаки была совершена около 09:00, силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью.

В прошлый раз регион подвергался атаке дронов в июне. Тогда в Починковском и Смоленском районах беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам Анохина, пострадавших и «критических повреждений» не было. Телеграм-канал SHOT тогда писал, что взрывы произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.

Утром 1 октября беспилотник также был сбит силами ПВО над Краснодарским краем, заявили в Минобороны.

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Теги
Елена Чернышова
Смоленск беспилотники Минобороны
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