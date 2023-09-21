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Военная операция на Украине ,  
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Военные сбили украинские беспилотники над Крымом и еще тремя регионами

Минобороны: над Крымом и Черным морем сбиты 19 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Черным морем и Крымом сбиты 19 беспилотников, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Власти Севастополя сообщили, что город атаковать не пытались, но ПВО находится в состоянии готовности
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ночью украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты на территории России, военные пресекли атаку, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — говорится в сообщении.

Министерство не уточнило, были ли пострадавшие и разрушения.

В правительстве Крыма посоветовали местным жителям при звуках работы ПВО или дронов отходить от окон и сохранять спокойствие. При обнаружении обломков беспилотников следует сообщать в специальные службы, призвал советник главы республики Олег Крючков.

Сообщения об уничтожении близ Севастополя нескольких дронов — недостоверные, заявил губернатор Михаил Развожаев. «Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», — пояснил он.

Два беспилотника пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области, их обезвредили, сообщил губернатор Андрей Клычков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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Крым с начала военной операции России регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности 12 августа военное ведомство отчитывалось, что сбило 20 дронов, пытавшихся ударить по полуострову, а 14 сентября — об 11 аппаратах.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что «нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Орловская область Курская область Белгородская область Минобороны дроны беспилотники
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