Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска

Артемовск (украинское название — Бахмут) взят под контроль, объявило Минобороны России.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — заявили в ведомстве.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы полностью заняли город. «20 мая 2023 года, 20.05.2023, сегодня в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — утверждал он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь называла обстановку в Артемовске критической, там продолжаются тяжелые бои. По ее словам, украинские военные контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в районе Самолет на юго-западе города, а также частный сектор в нем.

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