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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль морскими дронами

Минобороны: ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» безэкипажными катерами
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Военная операция на Украине
Патрульный корабль «Сергей Котов» отбил атаку пяти украинских безэкипажных катеров, заявили в Минобороны. Об аналогичных попытках атаковать этот корвет ведомство сообщало в июле и августе
Патрульный корабль &laquo;Сергей Котов&raquo;
Патрульный корабль «Сергей Котов» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Около 05:00 Вооруженные силы Украины пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Катера уничтожили огнем из штатного вооружения корабля.

Примерно через полчаса после этой атаки средства ПВО сбили над территорией Крыма 11 беспилотников, заявили в ведомстве. По Крымскому мосту перекрыли движение.

Корвет «Сергей Котов» летом 2022 года вошел в состав Черноморского флота, он стал четвертым кораблем проекта 22160. Патрульные корабли этого проекта оснащены комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Остальные корабли серии — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».

Минобороны не впервые сообщает о намерении украинской стороны атаковать этот корабль: по данным ведомства, прежние попытки были предприняты в июле и августе, но оказались безуспешны.

Утром 13 сентября ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Семь из них сбила ПВО, но повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. Минобороны России не уточнило названия судов, но пообещало восстановить их. Телеканал Sky News передавал, что для атаки были использованы британские ракеты Storm Shadow.

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Минобороны Черное море корабль Черноморский флот Военная операция на Украине
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