Украина объявила о возвращении тел 82 погибших военных

Предыдущий обмен телами состоялся 24 марта

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Украина вернула тела 82 погибших военных, сообщает Министерство реинтеграции страны. В ведомстве заявили, что передача тел погибших прошла в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Передача тел прошла при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Российская сторона об обмене телами с Украиной пока не сообщала.

Крупнейший с начала конфликта обмен телами погибших в зоне военных действий произошел в начале февраля: как сообщало издание «РБК Украина», Киев получил 150 останков, в том числе бойцов запрещенного и признанного экстремистским в России батальона «Азов». До этого, 14 декабря, власти Украины сообщили, что в результате обмена пленными были возвращены 64 военнослужащих ВСУ и тела четырех погибших. 7 марта в рамках обмена военнопленными на Украину вернулись 130 человек.

В последний раз об обмене телами погибших военных с Россией Минреинтеграции Украины сообщало 24 марта. Тогда Киев вернул тела 83 солдат.

Об обменах пленными Минобороны России в последний раз сообщало 10 апреля. По данным ведомства, из плена были возвращены 106 россиян.