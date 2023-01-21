Минобороны России сообщило о взятии Двуречья в ДНР и выходе на выгодные рубежи в Запорожье

Кроме того, на запорожском направлении в результате наступления российские силы заняли «более выгодные рубежи и позиции». Ранее в администрации области сообщали о «взломе» первой линии обороны украинских войск

Населенный пункт Двуречье в ДНР перешел под контроль российских войск, его брали «добровольцы штурмовых отрядов» при огневой поддержке военных ЮВО, говорится в сводке Министерства обороны России. Двуречье было в 1999 году включено в городскую черту Соледара.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — говорится в сообщении.

Российские военные также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов близ населенного пункта Водяное, а у населенного пункта Малиновка — американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

На запорожском направлении российские войска наступали и заняли «более выгодные рубежи и позиции», также говорится в сводке. Украинские войска потеряли там более 30 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-20. Утром 21 января член главного совета областной администрации Владимир Рогов утверждал, что на запорожском направлении «взломана» первая линия обороны украинских войск и российские войска «владеют инициативой» по всей линии фронта. По его словам, основная линия обороны украинских сил выстроена по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе. Позднее Рогов заявил, что Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область.

На купянском направлении, близ населенного пункта Берестовое Харьковской области, авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, убив более 35 украинских военных и уничтожив боевую бронированную машину и два автомобиля, отчитались в Минобороны. Кроме того, у населенного пункта Ольшана был разрушен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении, у населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, потерпели поражение подразделения 111-й бригады территориальной обороны, сказали в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 20 военных, были выведены из строя боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.