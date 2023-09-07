Украинские власти сообщили о ночных ударах в Одесской области

Глава Одесской области Кипер сообщил о повреждениях в порту после ночного удара

В результате ударов оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил глава Одесской области Олег Кипер. Минобороны летом сообщало об «ударах возмездия» в районе Одессы

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 7 сентября в Одесской области объявлялась воздушная тревога, на юге региона в результате ударов оказались повреждены объекты инфраструктуры, в том числе портовой, сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Олег Кипер.

По его словам, пострадал один человек. Это водитель грузовика, который получил легкую травму ноги. На месте ударов ведется ликвидация последствий, добавил Кипер. «Зеркало недели» писало, что взрывы прогремели в Измаиле — портовом городе на берегу Дуная.

Утром 7 сентября также стало известно о взрыве в городе Запорожье (находится под контролем Киева), о нем сообщило издание «Страна». Удар по Запорожскому району позже подтвердили в местной администрации.

О взрывах в Сумской области ночью сообщало издание «Суспiльне», в регионе объявлялась воздушная тревога.

В течение лета Минобороны сообщало об «ударах возмездия» по объектам, где, по данным ведомства, «готовились террористические акты против Российской Федерации». Речь шла об объектах, которые расположены в районе Одессы и Ильичёвска (с 2016 года последний на Украине носит название Черноморск).

Власти российских регионов минувшей ночью сообщали о попытках атак дронов. Так, один беспилотник был уничтожен в Подмосковье, еще два — в Ростове-на-Дону. В последнем случае, как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, один дрон упал в центре города, другой — за его пределами, пострадал один человек. В Подмосковье пострадавших, по предварительным данным, нет, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Три дрона попытались атаковать Брянскую область, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Один из беспилотников сбили над Брянском, его обломки повредили здание вокзала и несколько машин. Утром 7 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что несколько дронов атаковали город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Удар пришелся на жилой дом, повреждено остекление, пострадавших нет.