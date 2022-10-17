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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 108 на 110

Глава ДНР Пушилин: Россия и Украина обменялись пленными 108 на 110
Две украинских пленных решили остаться в России, заявили в ДНР. В Киеве назвали процесс обмена пленными нервным, указав на множество деталей, которые влияли на процесс. Украина сообщила о получении нескольких бойцов «Азова»
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Обмен пленными между Москвой и Киевом завершен, российская сторона получила 110 человек, украинская — 108, заявил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — написал он.

Обмен пленными между сторонами Пушилин анонсировал ранее днем. Формат сделки предполагал обмен 110 человек на 110, причем Москва передавала Киеву в основном женщин. Россия намеревалась вернуть 30 военных из республик Донбасса и других регионов страны, а также 80 гражданских моряков, уточнил он. При этом Минобороны России сообщило, что возвращены 72 моряка с гражданских судов.

«Обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву», — добавили в ведомстве.

По данным главы офиса президента Украины Андрея Ермака, российская сторона передала, среди прочего, 37 человек, плененных в мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» — 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов. Украина получила 35 женщин-бойцов ВСУ, 32 из Военно-морских сил, 12 из теробороны, восемь из Нацгвардии (включая двух из признанного террористическим и запрещенного «Азова»), пятерых из транспортной службы (ДССТ), четырех пограничников и 12 гражданских лиц, рассказал Ермак.

«Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков», — добавил он.

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Пушилин ранее настаивал, что над пленными с «Азовстали» должен состояться международный трибунал. «Трибунал неизбежен <...>. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждал он.

Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Бóльшую часть этого периода они находились на «Азовстали» — площадь комбината достигает 11 кв. км, или около 1/15 от всего города. В середине мая военнослужащие начали покидать территорию завода.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ДНР Денис Пушилин обмен пленными
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