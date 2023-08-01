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Минобороны заявило об атаке дронов ВСУ на гражданские суда в Черном море

Минобороны: три украинских беспилотных катера атаковали гражданские российские суда
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны утром уже сообщало о попытке атаки трех украинских катеров, но тогда заявлялось, что их целью были два корабля Черноморского флота России
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

В ночь на 1 августа три украинских беспилотных катера попытались атаковать российские гражданские суда, следовавшие к проливу Босфор, сообщает Минобороны.

«Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», — заявили в ведомстве.

Ранее утром 1 августа Минобороны сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Три украинских безэкипажных катера, отмечали в ведомстве, были уничтожены. В министерстве уточняли, что российские военные корабли выполняли задачи «по контролю судоходства» в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атак они продолжили работу, отмечали в Минобороны.

О попытке двух украинских надводных беспилотников атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов» Минобороны сообщало и 25 июля. Тогда заявили, что судно выполняло задачи «по контролю судоходства» в 370 км от Севастополя. Оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из вооружения «Сергея Котова» на дистанции 1000 и 800 м, указывали в министерстве.

«Сергей Котов» — новый патрульный корабль (корвет) Черноморского флота, он вошел в его состав летом 2022 года. «Сергей Котов» был заложен 8 мая 2016 года в Керчи. Он стал четвертым кораблем проекта 22160. «Российская газета» писала, что он вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

20 июля Министерство обороны Украины предупредило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. До того об аналогичной политике в отношении судов, которые идут в украинские порты, объявило российское Минобороны.

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Два надводных украинских беспилотника применялись при атаке на Крымский мост в середине июля, заявляли в Национальном антитеррористическом комитете. Опоры моста устояли, но полностью оказалась разрушена и не подлежит восстановлению одна часть пролета, отмечал вице-премьер
Марат Хуснуллин. При атаке погибли два человека, СК завел дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответ на него.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Черное море беспилотники Минобороны
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