В Рязанской области после атаки беспилотника загорелся нефтезавод

По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил губернатор Павел Малков. После пожара на нефтезаводе госпитализированы два человека, передает ТАСС

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В Рязанской области беспилотник атаковал нефтезавод, там начался пожар, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По предварительным данным, есть пострадавшие, добавил он.

ТАСС передал, что госпитализированы два человека.

Ночью и утром 13 марта власти нескольких регионов сообщали об уничтожении беспилотников.

В Ленинградской области, как сообщал губернатор Александр Дрозденко, дрон сбили на подлете к НПЗ «Кинеф», предприятие работает в штатном режиме. В Воронежской области за ночь уничтожили более 30 беспилотников, еще один был сбит в Липецкой области. Несколько дронов были уничтожены в Белгородской области.

12 марта атаки беспилотников произошли в 10 российских регионах. В частности, в Нижегородской области дрон атаковал объект ТЭК в промзоне города Кстово, сообщал губернатор Глеб Никитин. В результате возник пожар на технологической установке «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», позже возгорание полностью ликвидировали. Атаке беспилотника также подвергся объект ТЭК в Орле, загорелся резервуар нефтехранилища, два дома по соседству решили эвакуировать. Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что последствия атаки дрона ликвидированы.

Президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости» заявил, что своими атаками Украина стремится если не сорвать, то помешать выборами в России. Они пройдут с 15 по 17 марта.