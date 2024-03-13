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Военная операция на Украине ,  
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В Рязанской области после атаки беспилотника загорелся нефтезавод

Малков: после атаки беспилотника на рязанском нефтезаводе начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил губернатор Павел Малков. После пожара на нефтезаводе госпитализированы два человека, передает ТАСС

В Рязанской области после атаки беспилотника загорелся нефтезавод
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В Рязанской области беспилотник атаковал нефтезавод, там начался пожар, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков. 

По предварительным данным, есть пострадавшие, добавил он. 

ТАСС передал, что госпитализированы два человека.

В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Ночью и утром 13 марта власти нескольких регионов сообщали об уничтожении беспилотников.

В Ленинградской области, как сообщал губернатор Александр Дрозденко, дрон сбили на подлете к НПЗ «Кинеф», предприятие работает в штатном режиме. В Воронежской области за ночь уничтожили более 30 беспилотников, еще один был сбит в Липецкой области. Несколько дронов были уничтожены в Белгородской области.

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12 марта атаки беспилотников произошли в 10 российских регионах. В частности, в Нижегородской области дрон атаковал объект ТЭК в промзоне города Кстово, сообщал губернатор Глеб Никитин. В результате возник пожар на технологической установке «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», позже возгорание полностью ликвидировали. Атаке беспилотника также подвергся объект ТЭК в Орле, загорелся резервуар нефтехранилища, два дома по соседству решили эвакуировать. Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что последствия атаки дрона ликвидированы.

Президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости» заявил, что своими атаками Украина стремится если не сорвать, то помешать выборами в России. Они пройдут с 15 по 17 марта.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пожар нефть Рязанская область Рязань Павел Малков беспилотники
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