Минобороны России заявило о ночных ударах по резервам ВСУ

Минобороны заявило об ударах ночью для пресечения выдвижения резервов ВСУ в зону конфликта

Ночью российские войска атаковали пункты временной дислокации ВСУ и склады боеприпасов, что позволило пресечь выдвижение украинских сил в зону боевых действий. На Украине сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные ночью нанесли удар по резервам и складам украинских вооруженных сил, в результате было пресечено выдвижение военных в зону боевых действий, сообщается в сводке Минобороны, которая опубликована в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. <...> В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В сводке также говорится об уничтожении трех складов ВСУ — в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ведомство сообщило о продолжении боев в Артемовске (Бахмуте). В западной части города действуют «штурмовые отряды», которым оказывают поддержку силы ВДВ. Потери украинской армии на данном направлении за сутки составили более 450 военных.

На южнодонецком (в районе городов Марьинка и Угледар) и запорожском направлениях Украина потеряла более 90, на краснолиманском — до 75, на купянском — до 35, на херсонском — до 30 военнослужащих, заявило российское Минобороны.

Прошедшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу около пяти утра. «Политика страны» и «Украинская правда» писали о нескольких взрывах в Киеве — администрация сообщила, что работала ПВО.

Вечером 8 мая о взрывах сообщали власти Харькова и Днепра, «Политика страны» писала о взрывах в Сумской области, УНИАН — в Запорожье. Во всех этих регионах в то время звучали сирены воздушной тревоги.