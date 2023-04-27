Глава НАТО заявил, что альянс поставил Украине 98% обещанной помощи

Страны НАТО предоставили Украине более 1,5 тыс. бронемашин, 230 танков и боеприпасы, что составляет 98% от всей обещанной помощи. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

По его словам, контактная группа, возглавляемая США, а также союзники и партнеры по НАТО оказали «беспрецедентную помощь» Киеву.

«В общей сложности мы обучили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это поставит Украину в сильное положение», — отметил он.

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