Боррель: 9-й пакет санкций ЕС против России еще не готов, ряд вопросов нужно согласовать

Страны ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

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Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России до встречи глав МИД в Брюсселе, которая состоится 12 декабря, дискуссия продолжается. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке согласование девятого пакета санкций против России. Мы все еще в процессе [согласования] и еще не закончили», — сказал он.

Боррель указал, что предложение о санкциях — «это лишь предложение, но не окончательное решение», и его необходимо обсуждать. «Пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — добавил дипломат.

Также Боррель анонсировал введение новых санкций в отношении Ирана из-за ситуации с протестами и «поставок вооружений России».

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