В НАТО рассказали о яростном сопротивлении украинскому контрнаступлению

Украинские войска встречают яростное сопротивление России при проведении контрнаступления, НАТО должно увеличить поддержку Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о яростном сопротивлении России при проведении Украиной контрнаступления и о необходимости альянса продолжать поддерживать Киев.

«Контрнаступление очень важно, украинцы возвращают себе земли и теснят российских оккупантов, но они встречают яростное сопротивление на позициях с подготовленной обороной, включающей минные поля и противотанковые заграждения. Позиционная оборона — это серьезный вызов, но НАТО должно сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», — сказал Столтенберг, выступая на общественном форуме НАТО в Вильнюсе. Так он ответил на вопрос о неудачах Киева при проведении контрнаступления (аудиозапись выступления размещена на сайте НАТО).

«Война по определению непредсказуема и может продолжаться дольше, чем мы ожидаем. Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и мы по-прежнему должны наращивать помощь Украине, это будет четкий сигнал нынешнего саммита», — добавил генсек.

Общественный форум НАТО прошел в рамках двухдневного саммита альянса 11–12 июля в Вильнюсе. По словам Столтенберга, лидеры альянса работают над завершением совместного коммюнике, Украина получит «сильный сигнал» о членстве в блоке. Ранее он обещал, что на саммите будет принято решение, которое сблизит Киев с НАТО.

Как сообщала российская сторона, украинское контрнаступление началось 4 июня. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент Владимир Путин говорил, что к концу июня украинская сторона лишилась более 250 танков и почти 800 бронемашин. Потери ВСУ в живой силе, по оценке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на 22 июня, составили около 13 тыс. человек.

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».