Минобороны сообщило о взятии под контроль села Сергеевка

Село Сергеевка расположено в Сватовском районе ЛНР примерно в 20 км к западу от Сватово. Населенный пункт был освобожден подразделениями 15-й мотострелковой бригады, общее продвижение войск составило до 4 км

Фото: Google Maps

Российские военные взяли под контроль село Сергеевка на краснолиманском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника [Андрея] Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника», — сообщили в военном ведомстве.

На Украине несколько населенных пунктов с названием Сергеевка, однако на краснолиманском направлении село с таким названием расположено в Сватовском районе ЛНР примерно в 20 км к западу от Сватово, в 70 км к северу от Северодонецка и в 60 км к югу от Купянска.

Помимо этого, на краснолиманском направлении российскими войсками были «отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики», добавили в Минобороны.

Несмотря на начавшееся в начале июня украинское контрнаступление, о безрезультативности которого неоднократно говорил Владимир Путин, российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось об успешных наступательных действиях на разных направлениях. Так, 19 июля российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. До этого Минобороны также заявляло о продвижении российских сил на купянском направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что украинское наступление действительно отстает от графика, однако все идет по плану, а представление о том, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым», ошибочно. «Вопрос в ПВО. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И нам противостоит большое количество врагов», — отметил министр.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял медленное продвижение войск поздним началом наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что позволило России заминировать местность и возвести несколько линий укреплений.