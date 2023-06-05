Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ в ДНР

Утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении, которое удалось отбить силами «Восточной» группировки войск, сообщили в Минобороны. Противник потерял 250 человек, 16 танков и три БМП

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня, заявили в Минобороны России.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, однако своих задач ВСУ не достигли.

«В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», — уточнили в Минобороны.

Власти Украины на протяжении нескольких месяцев заявляют о подготовке ВСУ к крупномасштабному контрнаступлению. В конце мая советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал об уже начавшемся наступлении Украины, но вскоре его слова фактически опроверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявивший о готовности начать наступление «завтра, послезавтра или через неделю».

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявил, что армия готова и проведет наступление, но сколько оно продлится и какими жертвами обернется — неизвестно. В конце мая он говорил подчеркнул , что сроки наступления утверждены.

Российские военные отслеживают заявления о готовящемся наступлении, заявили в Кремле. Москва сейчас не наблюдает предпосылок для мирного урегулирования конфликта, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.