Транспортные маршруты в Крым. Карта

8 октября на Крымском мосту был совершен теракт — взорвался автомобиль. Движение поездов и машин временно останавливали, власти также решили возобновить работу паромной переправы. Какие есть пути на полуостров — в инфографике

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским, его протяженность 19 км — это самый длинный мост в России и Европе. Строительство велось с 2016 года, автомобильную часть открыли в 2018 году, железнодорожную — с 2019-го (для пассажирских поездов, а еще через год — для грузовых).

С присоединения Крыма к России в 2014 году и до открытия моста единственным способом добраться в регион на автомобиле была паромная переправа Керчь — Кавказ. В 2020 году она прекратила перевозки из-за низкого спроса. После теракта 8 октября минтранс Крыма решил возобновить работу переправы. Движение автомобилей по мосту возобновилось к 16:00 в тот же день, позже запустили поезда. Днем следовавшие в Крым поезда были перенаправлены в Анапу. Пассажиров составов, которые должны были отправиться из Крыма, в РЖД пообещали устроить в гостиницах.

В Крыму есть аэропорт Симферополь — с 24 февраля он в списке закрытых авиаузлов.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на полуостров уже налажен сухопутный коридор через новые регионы. 30 сентября были подписаны международные договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — последняя непосредственно граничит с Крымом.