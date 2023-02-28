Минобороны сообщило о ночной атаке дронов в Краснодарском крае и Адыгее

Беспилотники Украины попытались в ночное время атаковать объекты в Адыгее и Краснодарском крае, но их подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.

«Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.



Минобороны не уточняет, какие объекты были целями атаки.

В ночь на 28 февраля на нефтебазе в Туапсе в Краснодарском крае произошли взрывы и пожар. Власти города заверили, что поводов для паники нет, нефтяные резервуары остались целы. Огонь распространился на площади 200 кв. м, его потушили 32 человека. Источник «РИА Новости» говорил, что в районе базы ночью заметили дрон. База находится на улице Индустриальная, на ней же располагается объект «Кубаньнефтепродукт» — дочерней организации «Роснефти».

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