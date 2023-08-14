Власти Одессы сообщили о повреждении супермаркета после обстрелов

В Одессе после ночной воздушной тревоги от обломков сбитых ПВО ракет повреждения получили супермакет и общежитие. Российские военные заявляют, что не атакуют гражданские объекты

В Одессе силы противовоздушной обороны отразили за ночь три ракетные атаки, обломками ракет повреждены несколько зданий, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

«Обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет», — сообщил Братчук. По предварительным данным, пострадали три сотрудника супермаркета, медики оказывают им помощь.

Также, по его словам, взрывной волной в нескольких зданиях были повреждены окна и балконы в домах, а также припаркованные рядом машины. «На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией», — уточнил Братчук.

Ночью на территории нескольких областей Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Одесской области, а также в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковских областях. После этого «Суспільне» и «Укринформ» сообщали о взрывах в Одессе.

Российское Минобороны об ударах по Одессе пока не сообщало.

Минобороны России с октября 2022 года отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, подчеркивая, что не атакует гражданские объекты.

Днем 12 августа силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Российский МИД обещал, что удары по Крымскому мосту не останутся без ответа.

В середине июля в Одессе несколько ночей подряд раздавались взрывы. Они произошли вскоре после взрыва на Крымском мосту — его атаковали надводные беспилотники, погибли два человека, девочка-подросток пострадала. После этого президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения по ответу на взрыв.

После взрыва на Крымском мосту 17 июля Одесса несколько раз подвергалась ночным ударам. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что ночные удары по Одессе были направлены на портовую инфраструктуру.

Минобороны России несколько раз сообщало об атаках на объекты в Одессе, называя их «ударами возмездия». Российские военные заявляют, что не атакуют гражданские объекты, а только места, где готовятся теракты против страны и находятся «иностранные наемники». Так, например, 23 июля Минобороны России сообщало об ударах по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. Ведомство сообщало, что на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены.