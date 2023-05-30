Президент Путин заявил об ударе по штабу военной разведки Украины два-три дня назад

По словам Путина, Киев теперь предпринимает попытки вызвать ответную реакцию Москвы и провоцирует ее «на зеркальные действия»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Россия два-три дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины, заявил президент Владимир Путин.

«В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям», — сказал президент.

Это явный признак террористической деятельности, добавил он.

Система противовоздушной обороны Москвы сработала штатно, удовлетворительно, «хотя есть над чем работать», продолжил Путин. По его словам, российские военные уже сталкивались с такими же проблемами на авиабазе Хмеймим в Сирии. Президент отметил, что площади авиабазы и Москвы «не сравнимы», но «в целом понятно, что делать по уплотнению ПВО столицы».

Как считает Путин, прошедшие атаки беспилотников — это «попытки вызвать» ответную реакцию Москвы, Киев провоцирует ее «на зеркальные действия».

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла утром 30 мая. По информации Минобороны, всего было восемь беспилотников. Пять из них сбили, остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, сообщили в ведомстве.

По словам мэра Сергея Собянина, в Москве незначительно пострадали несколько зданий. Известно о попадании беспилотников в жилую многоэтажку в Новой Москве, а также в дом на Профсоюзной улице и в дом на Ленинском проспекте. Серьезно никто не пострадал, добавил мэр.

После атаки беспилотников Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Киеве заявили, что не имеют «прямого отношения» к случившемуся.