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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили об обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами

Власти ДНР заявили об обстреле ВСУ Мариуполя двумя крылатыми ракетами
При ударе применялись две крылатые ракеты англо-французского производства Storm Shadow, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Обстрелу подвергся завод «Азовсталь»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Мариуполь подвергся обстрелу двумя дальнобойными ракетами, выпущенными украинскими военными, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Там уточнили, что место запуска ракет — к северо-западу от Мариуполя. Сообщение СЦКК также разместила у себя администрация Мариуполя.

Донецкое агентство новостей со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что звуки взрывов были слышны «на весь город».

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР указывает, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Под ударом оказался завод «Азовсталь».

По данным производителя, англо-французские Storm Shadow имеют дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS — около 80 км. Storm Shadow запускают с самолетов.

Мариуполь ранее уже подвергался обстрелам дальнобойными ракетами. Об этом в ночь на 20 мая сообщали власти ДНР. Всего тогда было выпущено четыре ракеты, передавал ТАСС. Агентство за несколько часов до этого, вечером 19 мая, сообщало о взрывах в районе аэропорта.

Власти ДНР не впервые заявляют о применении ВСУ Storm Shadow. 13 мая в СЦКК говорили, что две такие крылатые ракеты применялись украинскими военными при ударе по Луганску.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Мариуполь крылатые ракеты Storm Shadow

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