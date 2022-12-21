Шойгу предложил поменять возраст призыва на военную службу

Шойгу: нужно поэтапно поменять возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России нужно необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии Минобороны.

Свою инициативу Шойгу обосновал необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Также глава Минобороны счел необходимым обеспечить возможность «по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу».

Согласно ст. 22 закона «О воинской обязанности» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.

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