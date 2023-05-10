Фигуранта дела «Маяковских чтений» приговорили к четырем годам колонии

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Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта дела «Маяковских чтений» Николая Дайнеко к четырем годам колонии общего режима, сообщил телеграм-канал «Маяковское дело».

Как следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Дайнеко обвиняли по ч. 3 ст. 280.4 («публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и п. «в» ч. 2 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды»). Суд назначил тот же срок наказания, который запрашивало обвинение.

Осенью прошлого года Дайнеко и еще несколько человек собрались перед памятником Владимиру Маяковскому в Москве и читали стихи, посвященные частичной мобилизации. В них содержались призывы «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток и «не являться» в военкоматы.

Как сообщает ТАСС, Дайнеко заключил сделку со следствием и принес извинения всем, кого оскорбили его стихи.

В деле о «Маяковских чтениях» есть еще два фигуранта — Артем Камардин и Егор Штовба. Оба находятся в СИЗО. Камардину вменили унижение достоинства «ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР» и призывы к насилию в отношении них.