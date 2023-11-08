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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о 55 раненых при обстреле Донецка

СЦКК: количество раненых при обстреле Донецка выросло до 55, погибли 6 человек
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Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В результате обстрелов Донецка 7 ноября 2023 года пострадали 55 человек, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«По состоянию на 12:00 поступили подтвержденные сведения о 55 пострадавших гражданских лицах», — говорится в сообщении.

Количество погибших при взрывах достигло шести человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что накануне в Ворошиловском районе города при обстрелах погибли пять человек.

«Погибли пять человек: мужчины 1964 г. р. (водитель машины скорой помощи, скончался в больнице) и 1994 г. р. (скончался по дороге в больницу), а также три женщины (сотрудницы управления труда и социальной защиты Ворошиловского района), анкетные данные которых устанавливаются», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в удовлетворительном, передает ТАСС.

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Накануне несколько районов Донецка подверглись обстрелу украинских военных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город обстреляли из РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения.

Теги
ДНР Донецк Украина
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