СЦКК: количество раненых при обстреле Донецка выросло до 55, погибли 6 человек

Власти сообщили о 55 раненых при обстреле Донецка

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В результате обстрелов Донецка 7 ноября 2023 года пострадали 55 человек, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«По состоянию на 12:00 поступили подтвержденные сведения о 55 пострадавших гражданских лицах», — говорится в сообщении.

Количество погибших при взрывах достигло шести человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что накануне в Ворошиловском районе города при обстрелах погибли пять человек.

«Погибли пять человек: мужчины 1964 г. р. (водитель машины скорой помощи, скончался в больнице) и 1994 г. р. (скончался по дороге в больницу), а также три женщины (сотрудницы управления труда и социальной защиты Ворошиловского района), анкетные данные которых устанавливаются», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в удовлетворительном, передает ТАСС.

Накануне несколько районов Донецка подверглись обстрелу украинских военных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город обстреляли из РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения.