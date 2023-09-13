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Военная операция на Украине ,  
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Власти Одесской области сообщили о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Кипер: в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Сюжет
Военная операция на Украине
После ночной атаки повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, заявил одесский губернатор Кипер. Российское Минобороны исключало атаки не невоенные цели в ходе спецоперации
Глава Одесской области Олег Кипер
Глава Одесской области Олег Кипер (Фото: odeskaODA / Telegram)

В Измаильском районе Одесской области в результате ночных ударов повреждена припортовая инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Кипер.

«Идет ликвидация последствий. Спасатели борются с пожаром. Известно о 6 пострадавших», — сообщил он.

Воздушная тревога в регионе звучала примерно с 0:30 и до 5:00. Во время нее Кипер призывал находиться в укрытиях жителей не только Измаильского района, но также Белгорода-Днестровского.

Этой ночью на Украине также сообщали о взрывах в Сумской области, в частности, о них писали «Суспiльне» и ТСН. Власти не комментировали эти данные. Регион был в зоне воздушной тревоги с 2:30 и до 5:00.

Минобороны России подчеркивало, что в ходе спецоперации атакует только военные цели и связанные с ними инфраструктурные объекты. В начале сентября в Измаильском районе, в порту Рени, российская армия атаковала беспилотниками хранилища топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ.

Позднее Кипер сообщал о еще нескольких ударах, в результате которых была повреждена инфраструктура портов. Военное ведомство России эту информацию не комментировало.

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В Измаильском районе находятся дунайские порты Украины. После прекращения зерновой сделки, благодаря которой Киев вывозил сельхозпродукцию по Черному морю, путь по Дунаю оказался востребован для этой цели.

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