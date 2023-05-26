Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД для встречи с Лавровым
Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в МИД России, где проведет консультации по ситуации на Украине с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
Ранее на Смоленской площади целью визита Ли назвали консультации «по проблематике украинского кризиса». В МИДе уточнили, что представитель Китая встретится не только с Лавровым, но и с его заместителем Михаилом Галузиным. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
16–17 мая китайский дипломат посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита Ли заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, рассказал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, и подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или заморозку конфликта.
Китай представил свой мирный план по Украине в годовщину начала военной операции, 24 февраля 2023 года. В Киеве и на Западе на него отреагировали сдержанно — основные упреки касались отсутствия в документе конкретных мер и предложений по разрешению ситуации.
Москва заявила, что китайский план нуждается в изучении и его можно принять за основу для дальнейших действий.
На должность спецпредставителя по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэй был назначен в апреле 2023 года.
Ли имеет богатый дипломатический опыт работы с Москвой, в 2009–2019 годах он был послом КНР в России.