Китайский переговорщик по Украине Ли Хуэй прибыл в МИД для встречи с Лавровым

Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД для встречи с Лавровым

Ли Хуэй (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в МИД России, где проведет консультации по ситуации на Украине с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Ранее на Смоленской площади целью визита Ли назвали консультации «по проблематике украинского кризиса». В МИДе уточнили, что представитель Китая встретится не только с Лавровым, но и с его заместителем Михаилом Галузиным. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

16–17 мая китайский дипломат посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита Ли заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, рассказал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, и подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или заморозку конфликта.

Китай представил свой мирный план по Украине в годовщину начала военной операции, 24 февраля 2023 года. В Киеве и на Западе на него отреагировали сдержанно — основные упреки касались отсутствия в документе конкретных мер и предложений по разрешению ситуации.

Москва заявила, что китайский план нуждается в изучении и его можно принять за основу для дальнейших действий.

На должность спецпредставителя по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэй был назначен в апреле 2023 года.

Ли имеет богатый дипломатический опыт работы с Москвой, в 2009–2019 годах он был послом КНР в России.