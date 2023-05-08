В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Харькове, Запорожье и Днепре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу: власти Харькова сообщили о шести «прилетах», в Днепре работает ПВО. Рогов отметил, что в контролируемом ВСУ городе Запорожье «прозвучал громкий объемный взрыв»

В Харькове прогремело не менее шести взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов. В городе перед этим объявили воздушную тревогу, сообщило местное издание «Суспільне Харків» в 22:14 мск.

«Зафиксировано не менее шести «прилетов». Есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал Синегубов.

Взрывы также раздались в Днепре, в регионе работают системы ПВО, рассказали в местной администрации. По данным УНИАН, звуки взрывов услышали и жители Сумской области на севере страны, «Страна» сообщила о взрывах в Запорожье.

О взрывах в Запорожской области также рассказал член совета Запорожской администрации Владимир Рогов: «Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он были слышен в разных районах города». Он позднее добавил, что «удары наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».

Накануне вечером в центральных и восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу, затем в Киеве и области прогремели взрывы. Местная администрация призвала киевлян не игнорировать сирены воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

На утро киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столица Украины подверглась самой массированной атаке с начала российской военной операции. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — уточнил политик. По его словам, есть повреждения домов, детских садов и школ. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.