Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 22:55
В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы Политика, 22:45
Песков анонсировал неформальный завтрак Путина с лидерами стран СНГ 9 мая Политика, 22:39
В Испании задержали ограбившую почти 100 церквей в 82 городах пару Общество, 22:19
Месси стал первым в истории обладателем двух спортивных «Оскаров» за год Спорт, 22:11
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Вратарь «Локомотива» стал лидером по отраженным пенальти в Европе Спорт, 21:50
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Блогера Хасбика задержали во время празднования свадьбы Спорт, 21:42
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Госдеп ответил на слова главы разведки Украины про «убийство русских» Политика, 21:38
Посольство Италии призвало граждан немедленно покинуть Украину Политика, 21:32
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:58
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью Политика, 20:58
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Харькове, Запорожье и Днепре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу: власти Харькова сообщили о шести «прилетах», в Днепре работает ПВО. Рогов отметил, что в контролируемом ВСУ городе Запорожье «прозвучал громкий объемный взрыв»

В Харькове прогремело не менее шести взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов. В городе перед этим объявили воздушную тревогу, сообщило местное издание «Суспільне Харків» в 22:14 мск.

«Зафиксировано не менее шести «прилетов». Есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал Синегубов.

Взрывы также раздались в Днепре, в регионе работают системы ПВО, рассказали в местной администрации. По данным УНИАН, звуки взрывов услышали и жители Сумской области на севере страны, «Страна» сообщила о взрывах в Запорожье.

О взрывах в Запорожской области также рассказал член совета Запорожской администрации Владимир Рогов: «Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он были слышен в разных районах города». Он позднее добавил, что «удары наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».

Накануне вечером в центральных и восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу, затем в Киеве и области прогремели взрывы. Местная администрация призвала киевлян не игнорировать сирены воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

На утро киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столица Украины подверглась самой массированной атаке с начала российской военной операции. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — уточнил политик. По его словам, есть повреждения домов, детских садов и школ. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Читайте на РБК Pro
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
Как производитель пива потерял $6 млрд после маркетингового скандала

На Украине участились случаи объявления воздушной тревоги с середины прошлого октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность к произошедшему отрицали.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Воздушная тревога Харьков Харьковская область Сумская область Днепр Запорожье
Материалы по теме
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Политика
В Турции назвали конфликт Москвы и Киева «холодной войной 2.0»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter