В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы
В Харькове прогремело не менее шести взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов. В городе перед этим объявили воздушную тревогу, сообщило местное издание «Суспільне Харків» в 22:14 мск.
«Зафиксировано не менее шести «прилетов». Есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал Синегубов.
Взрывы также раздались в Днепре, в регионе работают системы ПВО, рассказали в местной администрации. По данным УНИАН, звуки взрывов услышали и жители Сумской области на севере страны, «Страна» сообщила о взрывах в Запорожье.
О взрывах в Запорожской области также рассказал член совета Запорожской администрации Владимир Рогов: «Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он были слышен в разных районах города». Он позднее добавил, что «удары наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».
Накануне вечером в центральных и восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу, затем в Киеве и области прогремели взрывы. Местная администрация призвала киевлян не игнорировать сирены воздушной тревоги и проследовать в укрытия.
На утро киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столица Украины подверглась самой массированной атаке с начала российской военной операции. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — уточнил политик. По его словам, есть повреждения домов, детских садов и школ. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.
На Украине участились случаи объявления воздушной тревоги с середины прошлого октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность к произошедшему отрицали.