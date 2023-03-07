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Минобороны сообщило об освобождении из плена 90 российских военных

Минобороны России: из украинского плена в результате переговоров вернулись 90 военных
Освобожденных военных доставят на лечение в Москву. В Киеве пока не комментировали обмен. Предыдущий состоялся 16 февраля
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России сообщило, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских военных. Как заявило ведомство, «в плену им грозила смертельная опасность».

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят освобожденных военных в Москву, они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Сколько украинских военных было возвращено, министерство не сообщает. Киев пока не комментировал обмен.

Предыдущий обмен, о котором сообщали стороны, состоялся 16 февраля. Тогда в Россию вернулся 101 человек. В Киеве заявили об освобождении 100 военных, в том числе бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, и одного гражданского — бывшего заммэра Энергодара Ивана Самойдюка.

В начале февраля из плена были освобождены 63 российских военных «чувствительной категории». Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, рассказывало Минобороны. На Украину вернулись 116 военнослужащих.

В январе в Турции прошло несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для пострадавших от военных действий на Украине детей, женщин и раненых. Позже Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились содействовать в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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