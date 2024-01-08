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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом

Минобороны: 10 снарядов чешской РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области около 21:30 8 января были сбиты реактивные снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщило Минобороны. Такие РСЗО производят в Чехии.

«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — уточнили в ведомстве.

Примерно в то же время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Материал дополняется.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область РСЗО Минобороны ПВО Вячеслав Гладков
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