Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом

В Белгородской области около 21:30 8 января были сбиты реактивные снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщило Минобороны. Такие РСЗО производят в Чехии.

«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — уточнили в ведомстве.

Примерно в то же время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Материал дополняется.