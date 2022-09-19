В Донецке 13 человек погибли в результате обстрела
Тринадцать человек погибли во время обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
«В результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», — заявил Кулемзин.
Снаряд попал в остановку общественного транспорта, уточняет Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на очевидцев.
Позднее Кулемзин сообщил в Telegram, что из-за обстрела временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе.
Из-за обстрела также возник пожар на рынке «Сокол» в Кировском районе города, сообщал Кулемзин. О раненых или погибших во время этого инцидента мэр города не сообщал.
Как уточняет штаб территориальной обороны города, вооруженные силы Украины ведут обстрелы с позиций в Нейтралово артиллерийскими снарядами калибром 155 мм. «Под огонь вражеской артиллерии попала инфраструктура и жилые дома в районе площади им. Бакинских Комиссаров», — говорится в сообщении. Обстреливаются также Киевский район Донецка, Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки с позиций в Орловке.
За минувшие сутки, с 8:00 18 сентября по 8:00 19 сентября, в городе из-за обстрелов погибли шесть человек, сообщал штаб территориальной обороны.