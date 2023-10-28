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Военная операция на Украине ,  
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На Курской АЭС сообщили о некритичных повреждениях после атаки дронов

На Курской АЭС сообщили о некритичных повреждениях после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Иван Гущин / ТАСС
Фото: Иван Гущин / ТАСС

Здание хранилища отработавшего ядерного топлива получило некритичные повреждения в результате попадания беспилотника в стену 26 октября, сообщили РБК в пресс-службе «Росэнергоатома».

«Разрушений стены склада ядерных отходов не было — были повреждения стены (фасада) здания хранилища отработавшего ядерного топлива. Они не критичны. На работу станции это не повлияло», — говорится в сообщении.

Во время атаки дронов станция работала в соответствии с графиком, радиационный фон сохраняется на уровне естественных природных значений.

На АЭС принимаются дополнительные меры по усилению защиты и обеспечению безопасной работы.

О попытке атаки трех дронов пресс-служба Курской АЭС сообщила накануне, 27 октября. Инцидент произошел вечером 26 октября. 28 октября МИД России рассказал, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, в результате чего стены здания оказались повреждены. Два других дрона упали на комплекс административных зданий. Москва обвинила в атаке Украину.

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Курская область Курская АЭС Росэнергоатом новости беспилотники ВСУ Военная операция на Украине
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