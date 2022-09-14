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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики

Представитель Народной милиции ЛНР: линия фронта приближается к границам республики
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency

Линия соприкосновения очень близко подошла к границам Луганской народной республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции Анлрей Марочко.

«Линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — сказал он.

При этом Марочко заявил, что силы Народной милиции полностью контролируют свою территорию, но натиск противника «очень существенный», а обстрелы республики увеличились в геометрической прогрессии.

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Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник опроверг информацию о том, что Народная милиция покинула село Белогоровка (недалеко от Лисичанска).

О полном занятии территории ЛНР Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 3 июля. Это произошло после завершения операции по занятию Лисичанска, Северодонецка и окрестных населенных пунктов.

Теги
ЛНР Военная операция на Украине
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