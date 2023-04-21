Кремль заявил об «агрессивной сущности» НАТО после заявления об Украине

НАТО продолжает свою линию «на поглощение и втягивание Украины в альянс», заявил Песков. Ранее Столтенберг сообщил, что все члены объединения договорились, чтобы Киев вошел в военно-политический блок

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НАТО, заявив о согласии всех членов принять Украину, в очередной раз продемонстрировало, что решение президента России начать спецоперацию было правильным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили еще до начала спецоперации. Продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. И все это лишний раз демонстрирует правильность решения президента о начале военной операции исходя из интересов России <...>. Мы имеем дело с агрессивным блоком», — сказал Песков.

Так в Кремле отреагировали на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Ранее перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии он сообщил, что все союзники по НАТО договорились, чтобы Украина стала членом альянса. После завершения боевых действий Киев должен обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», добавил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заверил, что ценит поддержку со стороны НАТО, но призвал ускорить атлантическую интеграцию страны: «Нам нужно нечто большее, чем те отношения, которые у нас сейчас». Он также призвал утвердить на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля конкретные гарантии безопасности для Украины, пока не завершен процесс ее вступления в альянс.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.