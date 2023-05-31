Представительство ЛНР в СЦКК: число погибших при обстреле поселка Карпаты выросло до пяти

Число погибших при обстреле поселка Карпаты в ЛНР выросло до пяти

Фото: Никита Попов / РБК

При обстреле поселка Карпаты в Перевальском районе Луганской народной республики (ЛНР) в ночь на 31 мая погибли пять человек, еще 19 получили ранения, сообщило представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 16 пострадавших. Все погибшие были строителями.

Удар по поселку нанесли с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавили в представительстве. Всего, по его данным, по поселку выпустили четыре ракеты — три снаряда типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и один типа М31. Повреждения получили строительный городок и здание птицефабрики.

Поселок Карпаты находится примерно в 29 км к юго-западу от Луганска. Он находится под контролем ЛНР с 2014 года.

Власти Луганской народной республики регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на территории региона. Так, 20 мая в республике обстреляли село Калиново-Борщеватое. Погибли два человека, еще пятеро получили ранение. Троих пострадавших госпитализировали. 13 мая под обстрел попал поселок Юбилейный в Луганске.

ЛНР вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре. В регионе действует военное положение. Киев переход региона в состав России не признает.