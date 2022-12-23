Глава Евросовета назвал главную цель переговоров с Путиным

В краткосрочной перспективе переговоры не приведут к мирному разрешению конфликта на Украине, считает Шарль Мишель

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Европейский союз должен продолжать переговоры с Россией по Украине, и есть несколько целей для этого, но главная — избежать серьезной эскалации конфликта, включая ядерную угрозу, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью журналисту Алексею Венедиктову (внесен Минюстом в список иноагентов) для телеканала RTVI.

Мишель считает, что ЕС необходимо разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Евросовета, у него были регулярные контакты с российским лидером еще со времен работы на посту премьер-министра Бельгии (в 2014–2019 гг.) и каналы коммуникации сохранились после начала спецоперации на Украине. В последние месяцы Мишель не говорил с российским президентом, но регулярные контакты с ним были у президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, отметил глава Евросовета.

«В переговорах с Кремлем есть разные цели: краткосрочные цели; цель избежать серьезной эскалации конфликта, включая ядерную угрозу, — это вообще главная цель; цели, связанные с глобальной ситуацией и рисками продуктового кризиса, которые сопровождались переговорами членов ООН, Украины и России», — указал Мишель.

При этом он выразил мнение, что в краткосрочной перспективе у переговоров не будет результатов по поиску мирного разрешения конфликта на Украине. «Этого мы не добились», — добавил Мишель.

Глава Евросовета надеется, что «украинское сопротивление» и давление международного сообщества приведут Кремль в 2023 году к пониманию, что вести боевые действия — «это выбор, который ни к чему не ведет, ведет к тупику для России».

Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целями Москва называла «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны, защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение собственной безопасности.

Весной Россия и Украина вели переговоры об урегулировании, но в мае они были приостановлены. Ответственность за это Москва возложила на Киев и западные страны. Позже российские власти, включая президента Владимира Путина, говорили о готовности возобновить диалог, но заявляли, что Украина не выражает готовность к этому. В Кремле также отвергали требования Киева по поводу российских войск и заявляли, что спецоперация будет продолжена, а ее цели остаются неизменными.