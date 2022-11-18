Зеленский сообщил о 10 млн украинцах без света

Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация с электричеством в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве. В столице 17 ноября зафиксировали рекордные отключения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Global Look Press / Keystone Press Agency)

На Украине по состоянию на вечер 17 ноября без электричества остаются более 10 млн человек, сообщил в видеообращении в своем Telegram президент Владимир Зеленский.

«Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Аварийные отключения света впридачу к плановым стабилизационным», — сказал он, добавив, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве.

В четверг в Киеве целый день действовали экстренные отключения электроэнергии, систему в целом ограничили на рекордные 523 МВт. Об этом в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (работает под брендом YASNO Сергей Коваленко.

«Это отключение — антирекорд за все время», — написал Коваленко, отметив, что в компании не знают, когда применят экстренные отключения и как долго они продлятся.Он призвал потребителей не путать экстренные и стабилизационные отключения, указав, что первые «нельзя подстроить под потребности населения».

17 ноября на Украине с утра звучала воздушная тревога. О взрывах или работе средств противовоздушной обороны сообщили в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской областях. Власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры на территории Днепропетровской и Одесской областей. В Киеве ввели экстренные отключения света.

За два дня до этого по Украине был нанесен массированный удар, его целью Минобороны России назвало объекты энергетической инфраструктуры, связанные с системой военного управления. Ведомство заявило при этом, что 15 ноября не наносило ударов по Киеву. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко назвал этот обстрел инфраструктуры самым масштабным с начала боевых действий. По его словам, попадания зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии. Украинский министр внутренних дел Денис Монастырский уточнил, что повреждения получили около 30 объектов.