Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Владелец СТС купил права на фильмы бывшей студии Тимура Бекмамбетова Технологии и медиа, 07:00
Маск оценил потери Украиной танков Leopard 2 Политика, 06:37
Семь добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны Политика, 06:07
JPMorgan выплатит $290 млн жертвам насилия Джеффри Эпштейна Общество, 05:51
Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца» Политика, 05:33
Абрамович остался без представителя в совете директоров «Норникеля» Бизнес, 05:30
Вильфанд срогнозировал сильные дожди в Сибири и на Дальнем Востоке Общество, 05:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Президент Польши пожелал Украине «света в тоннеле» на саммите НАТО Политика, 04:59
В районе столкновения танкеров на реке Лене ввели режим ЧС Общество, 04:39
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре Политика, 04:18
В Киеве оценили сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС Общество, 04:13
Минпромторг пообещал создать дальнемагистральный самолет к 2030 году Бизнес, 04:03
Какие отрасли больше зависят от импортного оборудования. Инфографика Экономика, 04:00
HS сообщил о гибели на Украине первого добровольца из Финляндии Политика, 03:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Семь добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны

Минобороны подписало контракт с семью добровольческими подразделениями

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Со стороны Минобороны договор подписал генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Со стороны добровольческих формирований договор подписали их командиры.

«Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции. Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт», — заявил Алексеев.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, на них распространяются соответствующие льготы и гарантии. Всего с января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. человек. Шойгу ставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года.

В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.

10 июня министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды до 1 июля этого года подписать контракты с Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, подписание контрактов придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

Эти формирования создаются Минобороны по решению президента. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти как россияне, добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства.

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, хотя и продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российской армией.

Теги
Минобороны добровольцы Военная операция на Украине контрактники
Материалы по теме
Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
Политика
В Минобороны заявили о трехкратном росте набора контрактников с апреля
Политика
Медведев заявил о набранных в армию 117 тыс. контрактников и добровольцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter