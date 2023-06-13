Семь добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Со стороны Минобороны договор подписал генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Со стороны добровольческих формирований договор подписали их командиры.

«Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции. Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт», — заявил Алексеев.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, на них распространяются соответствующие льготы и гарантии. Всего с января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. человек. Шойгу ставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года. В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.

10 июня министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды до 1 июля этого года подписать контракты с Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, подписание контрактов придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

Эти формирования создаются Минобороны по решению президента. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти как россияне, добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, хотя и продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российской армией.