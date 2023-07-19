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Минобороны отчиталось об ударах под Одессой словами «цель достигнута»

Минобороны: российские военные нанесли удар по объектам в районе Одессы, цели достигнуты
Киев ранее сообщал о взрывах в Одессе и других регионах, администрация Одессы заявила о поврежденной инфраструктуре порта. Минобороны отмечает, что целью была топливная и военная инфраструктура и «все назначенные объекты поражены»
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские силы в ночь на 19 июля нанесли групповой удар по ряду объектов в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области, сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

В ночь на 19 июля украинские власти сообщали о взрывах в Одессе, Харькове, Днепропетровской области, Киеве и Киевской области. Утром мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала военной операции.

По словам главы одесской администрации Олега Кипера, взрывами были повреждены терминалы, резервуары и оборудование в порту Одессы, а также промышленный объект на территории города. Помимо этого, были поражены два складских помещения в разных локациях, на одном из них произошел пожар на площади более 3 тыс. кв. м.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры Одессы.

Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что ночью регион подвергся «массированной ракетной атаке», удары были нанесены неподалеку от города Кропивницкий (Канатово находится вблизи него). Он написал в телеграм-канале, что, по предварительным данным, никто не пострадал, гражданские здания не разрушены.

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Минобороны отчитывается об ударах под Одессой второй день подряд. В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). На следующую ночь после взрыва на мосту российские военные нанесли удар по объектам в Одессе, где, по данным Минобороны, готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. Также удар был нанесен в районе Николаева по объектам топливной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Минобороны назвало свои действия «ударом возмездия».

Минобороны отчиталось об ударах под Одессой словами «цель достигнута»
Минобороны отчиталось об ударах под Одессой словами «цель достигнута»

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Одесса атака
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