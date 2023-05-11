Минобороны назвало ложными сообщения о «прорывах обороны» со стороны ВСУ

Минобороны: сообщения о прорывах обороны со стороны ВСУ не соответствуют действительности

Минобороны опубликовало заявление после всплеска сообщений в телеграм-каналах военкоров о начавшемся контрнаступлении ВСУ. Обстановка в зоне проведения военной операции не изменилась, сказали в военном ведомстве

Сообщения в телеграм-каналах о «прорывах обороны» на линии боевого соприкосновения «не соответствуют действительности». Об этом сообщило Минобороны России.

«На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что на купянском направлении также не ведется активных боевых действий: в течение дня пресекались лишь действия украинских диверсионно-разведывательных групп.

На донецком направлении военные пресекли три попытки разведки боем и отразили восемь атак на свои позиции, а на краснолиманском — отразили две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва, отметили в ведомстве.

«Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии», — сказали в Минобороны.

Ранее о начале контрнаступления ВСУ сообщили сразу несколько российских военкоров в телеграм-каналах. Так, журналист Евгений Поддубный написал, что ВСУ начали операцию по окружению российских сил на артемовском направлении, а в районе Харькова началось перемещение техники на купянское направление. О том, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска», писал и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Позднее они смягчили свои сообщения.

Власти Запорожской и Херсонской областей также опровергли начало наступления. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что обстановка на линии боевого соприкосновения стабильная. «В случае попытки форсирования Днепра или иной крупной активности врагу будет дан сокрушительный отпор. Однако, повторю, сейчас обстановка спокойная», — сообщил он. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что информация о начале полномасштабного наступления не подтверждается.