Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Доклад Суровикина показали в эфире федеральных телеканалов.

По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам на Херсонском направлении. Украинская армия потеряла более 9,5 тысяч военных. Но до 20% украинских ракет попадают по объектам региона, заявил Суровикин. Он отметил, что более 115 тысяч жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов.

Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в друних направлениях.

Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр.

Суровикин также доложил об уличных боях в Артемовске и сообщил об атакующих действиях на других направлениях.

При этом генерал заявил, что все атаки Украины успешно отбиваются.

Накануне в Херсонской области завершилась эвакуация жителей с правого берега Днепра.