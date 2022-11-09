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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Доклад Суровикина показали в эфире федеральных телеканалов.

По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам на Херсонском направлении. Украинская армия потеряла более 9,5 тысяч военных. Но до 20% украинских ракет попадают по объектам региона, заявил Суровикин. Он отметил, что более 115 тысяч жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов.

Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Генерал предложил  занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в друних направлениях. 

Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр. 

Суровикин также доложил об уличных боях в Артемовске и сообщил об атакующих действиях на других направлениях.

При этом генерал заявил, что все атаки Украины успешно отбиваются.

Накануне в Херсонской области завершилась эвакуация жителей с правого берега Днепра.

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Теги
Персоны
Военная операция на Украине Сергей Суровикин Сергей Шойгу Херсонская область Херсон

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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