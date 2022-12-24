Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона

При обстреле Херсона погибли десять человек, ранены еще 55, украинские власти обвинили в ударе Россию. Сальдо счел, что ВСУ нанесли удар по городу «подлым приемом», чтобы затем обвинить Москву

Владимир Сальдо (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными для последующего обвинения России, это «отвратительная провокация», заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его мнению, характер разрушений говорит, что обстрел города велся «так называемым блуждающим минометным подразделением» с севера и северо-запада от Херсона. «Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», — написал он.

Украинские власти обвинили в ударе Россию. «Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить», — написал в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

При обстреле погибли десять человек, еще 55 получили ранения, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, среди раненых есть шестилетний ребенок, рассказал назначенный Киевом глава города Ярослав Янушевич. В администрации попросили жителей Херсона сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Херсон с середины ноября находится под контролем Украины после вывода российских войск, тогда же город посетил президент Владимир Зеленский.