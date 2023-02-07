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Шойгу назвал потери украинской армии за январь

Сергей Шойгу: ВСУ в январе потеряли более 6500 военнослужащих
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, украинская армия за месяц лишилась 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотников, 341 боевой бронированной машины (включая танки) и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — сказал Шойгу. По его словам, российские военные «продолжают перемалывать» поставляемые Украине оружие и технику.

Российские потери министр не назвал.

21 сентября прошлого года Шойгу оценил потери Украины за все время военной операции более чем в 100 тыс. человек, из них 61 207 погибли и почти 50 тыс. были ранены. Российские потери, по его словам, были значительно меньше — 5937 военных.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале декабря заявил, что за девять месяцев военных действий ВСУ потеряли до 13 тыс. военнослужащих погибшими.

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Спустя несколько дней Шойгу заявил, что только за ноябрь Киев потерял более 8 тыс. человек.

Теги
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Сергей Шойгу Минобороны ВСУ Украина потери

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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