В Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
В Николаеве на юге Украины после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают РБК-Украина и Hromadske.
Воздушная тревога в Николаевской обалсти была объявлена в районе 1:00 ночи. Также тревога в настоящее время действует в Харьковской и подконтрольной Украине части Херсонской областях.
Позднее «прилет» по Николаеву подтвердил глава местной администрации Виталий Ким.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.
Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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