В Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

В Николаеве на юге Украины после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

Воздушная тревога с 1:00 ночи объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины. Местные СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Николаеве на юге Украины после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают РБК-Украина и Hromadske.

Воздушная тревога в Николаевской обалсти была объявлена в районе 1:00 ночи. Также тревога в настоящее время действует в Харьковской и подконтрольной Украине части Херсонской областях.

Позднее «прилет» по Николаеву подтвердил глава местной администрации Виталий Ким.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.



Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.