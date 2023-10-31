Минобороны: ВС России ударили по местам производства дронов в Одесской области

Минобороны сообщило ударах по местам производства дронов под Одессой

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Вооруженные силы России нанесли удары по местам производства дронов в Одесской области, сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства.

Село Малодолинское находится на южнее Одессы.

Российские военные уничтожили 33 украинских дрона, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка в ЛНР и Подгорное и Клещеевка в ДНР.

Москва неоднократно сообщала о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью беспилотников и ракет.

В ночь на 29 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских дронов над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ночью 30 октября силы Черноморского флота отразили атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Минобороны тогда рассказали, что российские военные нанесли огневое поражение двум безэкипажным катерам, а в районе Севастопольской бухты провели комплекс противоминных и противодиверсионных мер.

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 октября рассказал, что на подлете к полуострову средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили восемь дронов.