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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Киевской ОВА Кравченко: при атаке поврежден объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Киевской области после ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По предварительной информации, пострадавших и жертв нет, а пожар, возникший на объекте, потушили. «Все экстренные службы и оперативные группы развернуты и работают над выявлением и устранением последствий», — уточнил Кравченко.

В ночь на 19 ноября в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, в украинской столице работали средства ПВО.

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Фото:Google Maps

Ночью 18 ноября в Киеве раздались взрывы, работала система противовоздушной обороны. Взрывы прозвучали около 0:30 по местному времени (1:30 мск). Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Хмельницкой, Киевской и Черниговской областях. В связи со взрывами в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киевская область Киев взрывы Украина
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