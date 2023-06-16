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Путин заявил об отсутствии необходимости ударов по зданиям в центре Киева

Путин: Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но у нее в этом нет нужды
У России есть возможность уничтожить любое здание в Киеве, для нее нет ограничений. Однако Москва не делает этого, потому что в этом нет нужды. «Противник на линии фронта успеха не имеет», — сказал Владимир Путин
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область, — это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФе. Трансляция мероприятия идет на РБК.

«Ну послушайте, если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений», — сказал Путин, не назвав конкретно, по каким причинам Москва этого не делает. «Их много, этих соображений. Я потом вам скажу, непублично», — предложил он Саймсу.

Путин заявил об отсутствии необходимости ударов по зданиям в центре Киева
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По его словам, «все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать». «Нет такой необходимости, это первое соображение. Потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надеже, что потом тыкнуть нас пальцем и сказать: вот смотрите, какие они злобные, жестокие, нельзя с ними иметь дело», — пояснил президент.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым вести диалог по урегулированию конфликта с Украиной, Путин напомнил, что Москва не отказывалась от диалога. «Это они решили с нами диалог прервать. Ну не хотят с нами разговаривать, ну и не надо. А мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить», — сказал президент.

Российское Минобороны сообщило об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК Patriot и уничтожении многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве 16 мая. Российское ведомство сообщало, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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Телеканал CNN сообщал, что ЗРК Patriot, об уничтожении которого 16 мая сообщило Минобороны, получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины. В Белом доме ранее не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом и за пределами Украины, если это будет необходимо.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек. По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

Разработчик ЗРК Patriot, компания Raytheon Technologies, сообщила 12 июня, что планирует поставить Украине еще пять таких комплексов к концу 2024 года. Об этом говорил The Wall Street Journal гендиректор корпорации Грег Хейс.

По его словам, ЗРК «показал высокую эффективность» на Украине.

WSJ писала также, что в настоящее время на вооружении Украины находятся два полнокомплектных комплекса Patriot, которые включают в себя пусковую установку, радар и пункт управления.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ПМЭФ Владимир Путин Киев Patriot
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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