Представитель Эрдогана призвал к «новой сделке» России и Запада

Представитель Эрдогана порекомендовал странам мира создать новую архитектуру безопасности, в которой «каждый будет чувствовать себя частью процесса» без навязывания решений

Ибрагим Калын (Фото: Murad Sezer / Reuters)

С конфликта на Украине началась «холодная война 2.0», России вместе с западными странами и другими основными государствами следует создать параметры «новой глобальной сделки». Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью Al-Jazeera.

«Необходимо заключить новую сделку между Западом и РФ. <...> [Холодная война 2.0] началась с украинского кризиса, но наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов. [Она] будет продолжаться, пока мы не увидим более масштабную геополитическую картину», — сказал Калын (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что сделка должна предусматривать создание новой архитектуры безопасности, где «каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу». Представитель Эрдогана призвал не «сжигать мосты» с Москвой для сохранения возможности дипломатии и отметил, что Турция продолжает работать над организацией переговоров России и Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз призывал западные страны к диалогу с Россией, он также счел неправильным негативное отношение к президенту Владимиру Путину. «Все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — пояснил турецкий лидер.

В Анкаре полагают, что западные страны столкнутся с «бесконечными издержками» из-за изоляции России, в Кремле при этом не соглашаются, что страну изолируют.