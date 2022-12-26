Кулеба заявил о желании Киева провести мирный саммит в ООН в феврале

Кулеба считает, что ООН станет лучшей площадкой для саммита, так как это позволит «вовлечь всех». Москва, по его мнению, не готова к диалогу. Российские власти заявляют, что в отличие от Киева не отказывались от переговоров

Дмитрий Кулеба (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Украина в феврале 2023 года надеется провести мирный саммит в ООН при посредничестве генсека Антониу Гутерриша, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

«Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров. <...> ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — сказал Кулеба.

По словам министра, Украина приветствовала бы участие Гутерриша в саммите, поскольку «он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное — как принципиальный и честный человек».

Москва, по мнению Кулебы, несмотря на заявления властей страны, не готова к переговорам. Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе сказал, что от диалога отказывается Киев, а Россия «готова договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках». По словам Путина, все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются, чем скорее этот факт осознают «те, кто нам противостоит», тем будет лучше. Целью России, заявил он, является «закончить эту войну», к этому Москва будет стремиться и дальше.

21 декабря в обращении к конгрессу США во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Джо Байденом украинскую «формулу мира», и тот поддержал идею провести мирный саммит. Формула, представленная Зеленским в видеообращении к лидерам G20 в ноябре, состоит из десяти условий. Они включают среди прочего радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В Кремле слова президента Украины расценили как отказ вести диалог. В российском МИДе назвали нереалистичными выдвинутые Киевом условия. В Кремле считают, что Украина «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры».